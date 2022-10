Streiks und Proteste landesweit

Samstag, der 1. Oktober, brachte in Großbritannien die bisher größte Beteiligung an der Streikwelle zur Durchsetzung höherer Löhne angesichts der hohen Inflation. 170.000 Arbeiter bei der Post, der Eisenbahn und in den Containerhäfen waren gleichzeitig im Streik. Und in einigen Städten gab es unter der Losung "Genug ist genug!" (Enough is Enough) Demonstrationen von Gewerkschaftern gegen die Politik der Tory-Regierung. In London gingen 4000 Menschen auf die Straße. Proteste hielten am Sonntag an, während die Konservativen ihren Parteitag in Birmingham abhielten. In Umfragen liegt zur Zeit die Labourparty weit vor vor den Konservativen.