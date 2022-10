Streitkräfte und Strategien, „Manipulation des Gegners (Tag 185-187)“, Folge vom 29. August

In dem Podcast wird aufgedeckt, dass dem u. a. das Konzept aus dem US-Pentagon „Resistance Operating Concept“ zugrunde liegt, in dem eine Strategie und Taktik entwickelt wird, nach der sich kleinere Länder schon in Friedenszeiten auf einen möglichen Einmarsch einer großen Nation vorbereiten können.

Das können Sabotageakte, Streiks, Proteste und Partisanenaktivitäten in den besetzten Gebieten sein. Dazu gehört aber auch eine breit angelegte Medienkampagne zur psychologischen Kriegsführung, in der möglichst volksnah und omnipräsent aufgetreten werden soll – Selenskyj mit Dreitagebart lässt grüßen. Dieses Konzept wurde nach dem Einmarsch der russischen Armee in Georgien entwickelt.

Da die USA selbst definitiv nicht zu den „kleinen Nationen“ gehört, war es von Anfang an auf den Widerstand gegen die Ausweitung der Machtgebiete von Russland gerichtet und auf die Stärkung und Ausweitung des Einflusses des US-Imperialismus. Den Podcast kann man sich im Internet anhören.