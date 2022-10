Open-Air-Diskussion der MLPD Thüringen in Erfurt

Tausende habens gesehen, Hundert haben mitgemacht

Die bundesweite Feier zum Tag der Deutschen Einheit hat am Wochenende und heute in Erfurt stattgefunden. Zehntausende haben die Thüringer Hauptstadt besucht. Die MLPD hat mitten im Getümmel eine Open-Air-Diskussion auf dem Fischmarkt, einem touristischen Zentrum, durchgeführt. Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD in Thüringen hat einen dialektischen und allseitigen Einblick in die Position der MLPD gegeben und es entwickelte sich eine lebendige Diskussion am offenen Mikrofon. Tassilo Timm beantwortete die Fragen an die MLPD kompetent und überzeugend.

Korrespondenz aus Erfurt