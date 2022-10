Foto-Workshop der Rote Fahne Redaktion

Wanted: Schöne Fotos für unsere Medien!

Wir laden zu einem Workshop für Hobby-Fotografen am So., 30. Oktober, in den Räumen der Landesgeschäftsstelle der MLPD NRW, Friedrich-Ebert-Str. 3, 40210 Düsseldorf ein. Der Workshop wird von 10 Uhr bis 18 Uhr gehen.