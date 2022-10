Wegbereiterin des Faschismus beschäftigt einen Faschisten im Bundestag

Müller ist 33 Jahre alt und seit mehr als 15 Jahren in der faschistischen Szene. Wiederholt wurde er gewalttätig, landete einige Mal vor Gericht.

Zuletzt wurde er 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung vom Landgericht Halle an der Saale zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. In der „Identitären Bewegung“ ist Müller ein besonders einflussreicher Funktionär. Zuletzt war er für das Compact-Magazin des Faschisten Jürgen Elsässer tätig. Ein Foto aus dem Jahr 2007 zeigt Müller im Umfeld der NPD-Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ (JN). Müller hat jetzt einen Hausausweis für den Bundestag beantragt. Mit einem solchen Ausweis können sich Mitarbeiter von Abgeordneten frei durch die Gebäude des Parlaments bewegen, ohne sich dabei - wie am Flughafen - Taschenkontrollen und Metalldetektoren aussetzen zu müssen.

Allein dass die AfD einen verurteilten faschistischen Schläger und Funktionär einstellt und im Bundestag arbeiten lassen will, beweist wieder einmal die enge Verzahnung der AfD mit Faschisten – alle diese Kräfte gehören verboten!