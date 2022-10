Wieder ein tödlicher Arbeitsunfall am Cosco-Pier in Piräus bei Athen

Vor einem Jahr

Vor einem Jahr kam der 45-jährige Hafenarbeiter Dimitri Daggli bei einem furchtbaren Arbeitsunfall ums Leben. Sein Tod löste unmittelbar einen mehrtägigen Streik im Hafen und monatelange Streiks und erfolgreiche Kämpfe gegen den chinesischen Konzern Cosco und die griechische Regierung aus. Die mutigen Cosco-Arbeiter erfuhren internationale Solidarität, verbanden sich mit dem Kampf der Larko-Arbeiter um jeden Arbeitsplatz und mit den Kämpfen des aktiven Widerstands gegen Ukrainekrieg und Weltkriegsvorbereitung. Im Bericht von Monika Gärtner-Engel von ihrer Delegationsreise nach Griechenland "Griechenlands Arbeiter im Aufbruch" kann man anschaulich die Hintergründe und Erfahrungen nachlesen.

Die ENEDEP-Gewerkschafter schreiben

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Mittwoch, dem 28. September, ereignete sich am Cosco-Pier I ein Arbeitsunfall, bei dem ein Hafenarbeiterkollege ums Leben kam. Dieser neue Arbeitsunfall bestätigt einmal mehr, dass Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen durch den Profit der Arbeitgeber untergraben werden. Das enorme Wachstum des Hafens von Piräus in den letzten zehn Jahren ging mit einer großen Zahl von Arbeitsunfällen, Straftaten der Arbeitgeber und zahllosen nicht erfassten Berufskrankheiten und Muskel-Skelett-Erkrankungen einher. Der heutige Arbeitsunfall ereignet sich wenige Stunden nach unserer Beschwerde über die verrotteten Rollen des Schiffes EVER TOP und bestätigt auf tragische Weise die Notwendigkeit, im gesamten Hafen einheitliche Arbeitsschutzmaßnahmen für alle Arbeiter zu ergreifen. Bewaffnet mit unserer Einheit, Solidarität und unserem Kampf werden wir die Bedingungen durchsetzen, die unser Leben schützen."

Einer für alle - alle für einen! Von Küste zu Küste - Streiktag am 9. November

In einer weiteren Mitteilung informierte die Gewerkschaft: "Der Knoten ist geplatzt. Willkür und Autoritarismus machen uns keine Angst, sie geben uns Kraft, den Weg weiterzugehen, den wir alle gemeinsam gegangen sind. Weiterhin: Einer für alle, alle für einen! Jeden Tag sehen mehr und mehr Kollegen, dass der einzige Weg der des Kampfes ist. Alle zum nationalen Streik am 9. November - von Küste zu Küste! Wir alle nehmen am Treffen der Gewerkschaften, Arbeiterzentren und Verbände am 5. Oktober teil, um den Kampf zu organisieren!"

E-Mail-Adresse: enedep2014@yahoo.gr

.