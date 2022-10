Wir grüßen die MLPD und danken ihr für die Einladung zu den Feierlichkeiten

Am letzten Augustwochenende nahm unsere Partei, zusammen mit anderen Parteien und Organisationen aus mehr als 30 Ländern an den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) teil. Diese Schwesterpartei entstand 1982 nach den großen theoretischen Bemühungen einer Gruppe von Kadern, darunter Willi Dickhut, die Gründe für die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion zu entschlüsseln. In der Überzeugung, dass es notwendig ist, aus den Fehlern zu lernen und sie vor allem zu korrigieren, um dem Kampf des Proletariats Kraft und Kontinuität zu verleihen. Dabei spielte der grundlegende Beitrag der erfolgreichen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus in China eine zentrale Rolle wie für viele Parteien und Organisationen jener Zeit.

Während der viertägigen Feierlichkeiten hatten die anwesenden Genossen und Organisationen die Gelegenheit, Erfahrungen und Standpunkte auszutauschen, vor allem über das, was die Revolutionäre heute beunruhigt: die wachsende Krise des Imperialismus und die Verschärfung der Spannungen zwischen den Mächten, die heute die Region als Hauptschauplatz hat. Dazu gehören auch der Versuch der Besetzung der Ukraine durch Russland und die Antworten der ukrainischen Regierung, die von der NATO und den USA ermutigt wird

Unsere Partei hatte die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen Organisationen, die an den Aktivitäten teilnahmen, und auf dem Seminar, das am letzten Tag von der ICOR, der Internationalen Koordinierung der revolutionären Parteien und Organisationen, zu deren Förderern auch deutsche Genossen gehören, abgehalten wurde, zu debattieren und ihre Positionen bekannt zu machen.

Es gibt auch eine Gegenseite der Krise: die Aufstände und Rebellionen, die überall auf der Welt stattfinden. Dies berichteten die Anwesenden, die vor allem aus Sri Lanka - in den letzten Monaten Protagonisten einer regelrechten Rebellion - sowie aus Kolumbien, Griechenland, Frankreich und Indien kamen, um nur einige zu nennen.

Wir grüßen die MLPD und danken ihr für die Einladung zu den Feierlichkeiten. Wir grüßen die wichtige Arbeiterbasis in den wichtigsten Industriezentren und die Jugend. Wir würdigen die wichtige theoretische Arbeit, die die MLPD in diesen 40 Jahren geleistet hat, ebenso wie ihre Arbeit in der Frauenbewegung, im Umweltschutz und in der ständigen Praxis der internationalen Solidarität mit einer strategischen Perspektive. Es lebe der 40. Jahrestag der MLPD! Es lebe der proletarische Internationalismus und die Solidarität der Völker!

Julian Fuentes