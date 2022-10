„1974 - als alle Räder stillstanden“

Es hatte sich um den ersten bundesweiten Arbeitskampf im Öffentlichen Dienst gehandelt. Busse und Bahnen blieben damals in den Depots, Ämter blieben geschlossen, Müll wurde nicht abgeholt. Die Beschäftigten hatten 15 Prozent mehr Lohn gefordert.

Allerdings ging es nicht nur um mehr Geld in schwierigen Zeiten: es ging auch um die Verteidiung der Tarifautonomie.

Warum alle Räder stillstanden, wie Beteiligte den legendären Arbeitskampf in Krisenzeiten in Erinnerung haben, dazu veranstaltet der ver.di-Bezirk mittleres Ruhrgebiet am 12. Oktober, ab 18 Uhr, im Gewerkschaftshaus Bochum in der Universitätsstraße 76, einen Abend mit Zeitzeugen und einem Blick auf die anstehende Tarifrunde im öffentlichen Dienst in Krisenzeiten.