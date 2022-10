"Automobilindustrie im Umbruch: "Transformation" als Antwort auf strukturelle Umwälzungen?"

In ihrem Einleitungsbeitrag gehen sie auf die Veränderungen ein: „Seit April hat sich einiges verändert. Ist doch die Regierung im Herbst 2021 noch großartig mit dem Anspruch angetreten, die „sozial-ökologische Transformation“ des Landes zu gestalten, mit „fairen Löhnen“, sozial gerechten Energiepreisen“, Ausstieg aus der Kohleverbrennung usw. Mit der massiven Unterstützung der ukrainischen Regierung um Wolodymyr Selenskyj Seite an Seite mit der NATO bzw. den USA im Ukrainekrieg hat die Regierung einen Wechsel der Prioritäten vorgenommen und diese der Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs untergeordnet. Von Gestaltung der Transformation ist von der Regierung kaum mehr etwas zu hören.

Ist deshalb unser Thema nicht mehr interessant? Nein! Denn es wirkt weiter bei den Menschen. Vor allem bei den Wählern und Anhängern von Grünen und SPD. Der IG-Metall-Gewerkschaftstag 2019 stand unter dem Motto „Transformation gestalten“. Auf der Betriebsversammlung von Mercedes-Benz am 27. September in Stuttgart, stand die Sorge um die stattfindende kapitalistische Umstrukturierung auf die E-Mobilität mit im Zentrum der Debatte und des Denkens der Beschäftigten. Denn für die weitere Steigerung der Rekordprofite halten der Vorstand und die Werksleitung an der geplanten Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen in Stuttgart-Untertürkheim fest.

Die Veranstaltung soll deshalb dabei helfen, den Betrug von der „Transformation“, als einen beherrschbaren, sozialen und ökologisch gestaltbaren Veränderungsprozess zu durchschauen. Denn in Wirklichkeit handelt es sich um drei kapitalistische Strukturkrisen, die auf der Grundlage der Neuorganisation der internationalen Produktion, E-Mobilität und Digitalisierung aufeinander wirken.

Doch die Automobilarbeiter und ihre Familien wollen und werden nicht kampflos die massenhafte Vernichtung der Arbeitsplätze und Infragestellung der Zukunft der Jugend, sowie der damit verbundenen Umweltzerstörung hinnehmen. In dieser Veranstaltung geht es deshalb nicht zuletzt darum, welche Konsequenzen wir aus der „Transformation“ für den Kampf der Beschäftigten mit Unterstützung aus der Bevölkerung ziehen.

Wann und Wo?

Die Veranstaltung findet am 14. Oktober, 19.30 Uhr, im Arbeiterbildungszentrum (ABZ) Süd, Bruchwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim statt. Eintritt 6 / 4 Euro.