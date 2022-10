Frankreich

Beschäftigte von Raffinerien im Streik für Lohnerhöhung

Der Streik betrifft einen guten Teil der französischen Raffinerien, bei ExxonMobil und TotalEnergies in der Normandie dauert der Streik schon zwei Wochen, weitere Raffinerien schlossen sich in den letzten Tagen an.

Korrespondenz aus Paris