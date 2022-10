Budapest: Demos für besseres Bildungssystem gehen weiter

Die britische Premierministerin Liz Truss (47) kämpft nur 37 Tage nach der Amtsübernahme bereits um ihren Posten. Weil ihre schuldenfinanzierten Steuerpläne der Regierung zu massiver Kritik und zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten geführt haben, entließ sie am Freitag Finanzminister Kwasi Kwarteng, einen engen Verbündeten. Zum Nachfolger wurde der frühere Außenminister Jeremy Hunt (55) ernannt. Truss kündigte an, anders als geplant werde die Unternehmensteuer nächstes Jahr doch steigen. Sie will aber grundsätzlich an ihrem Ziel festhalten, den in Großbritannien ansässigen internationalen Monopolen großzügige Steuergeschenke zu machen.