Demnächst Eisenbahner-Streik in USA?

Das Hauptproblem für die Kollegen sind die Arbeitsbedingungen, vor allem die Schichtpläne: „Ein Eisenbahner erzählte, dass er aufgrund der kurzen Zeiten zwischen den Schichten gezwungen war, Arzttermine zur Behandlung seiner Long Covid-Symptome zu verpassen. Die Familienangehörigen der Eisenbahner sagten, dass sie schon vor der Pandemie selten gemeinsam Geburtstage oder Feiertage feierten. Sie verfügen zwar über bezahlten Urlaub und ein Kontingent an freien Tagen für persönliche Zwecke, aber die Auflagen schränken ihre Möglichkeiten stark ein. So kann Urlaub nur innerhalb eines bestimmten, sehr engen Zeitraums genommen werden; oder ein beantragter freier Tag wird einfach abgelehnt.“ (NYT 16.9.222)

Bei der Tarifverhandlung wurde nun eine sog. vorläufige Vereinbarung mit einigen Verbesserungen getroffen, über die die Gewerkschaftsmitglieder zur Zeit abstimmen. Aber auch diese „Verbesserungen“ haben es in sich: „Die Freistellung für routinemäßige Arztbesuche ist auf dreimal pro Jahr begrenzt, und zwar nur dienstags, mittwochs oder donnerstags. Dies muss mindestens 30 Tage im Voraus angemeldet werden.” (NYT 26.9,22)

Große Sorgen machen den Kollegen Unternehmerpläne zur Reduzierung der Zugbesetzung bis auf den Lokführer. „Die Folgen von Entgleisungen und Unfällen sind erschreckend - nicht nur für die Menschen, die auf den Zügen arbeiten. Im Jahr 2013 schoss ein mit einer Person besetzter Zug, der Rohöl transportierte, einen Hügel hinunter und entgleiste in … einer Kleinstadt in Quebec, Kanada. Er zerstörte das Stadtzentrum und tötete 47 Menschen.“ (Rail workers slam plan to eliminate conductor role - FreightWaves, 29.9.22)

Der Ausgang der Abstimmung über die Vereinbarung ist nicht sicher. Wie die Eisenbahner in Großbritannien stehen die Kollegen vor der Herausforderung: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.“