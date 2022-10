Dringender Aufruf zur Solidarität mit dem russischen Streikführer Kirill Ukraintsev

Kirill hat zwei Streiks von Kurierfahrern angeführt. Ein Anlass des Streiks war der, dass die Inflation offiziell auf 20 Prozent gestiegen ist, während die Firma Delivery Club den Kurierfahrern die Löhne um 20 Prozent kürzen wollte. Der russische Staat erklärte die Streiks für illegal. Nach russischem Recht sind drei illegale Aktionen gleichbedeutend mit einer Straftat. Gegen Kirill wird der Art. 212.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation angewendet: „Wiederholter Verstoß gegen das Verfahren zur Durchführung von Massenveranstaltungen“.

Deshalb wurde der demokratisch gewählte Gewerkschaftsführer an seinem Geburtstag in der Nacht vom 25. auf den 26. April festgenommen. Er sitzt seit nunmehr fast sechs Monaten in russischen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die Aggression Russlands in der Ukraine geht einher mit verstärkter Unterdrückung der Arbeiterbewegung innerhalb Russlands – das sind zwei Seiten einer Medaille.

Eine Untersuchungshaft darf nach russischem Recht maximal sechs Monate andauern. Die Gewerkschaft Courier bitte deshalb um internationale Protestnoten an die russischen Behörden, um bis zum 19. Oktober die Freilassung zu erwirken. Es ist die Sache eines jeden kämpferischen Gewerkschafters und Internationalisten, dass der Streikführer Kirill sofort freigelassen werden muss!

Insbesondere Gewerkschafter und Logistikarbeiter sind aufgerufen, Protestresolutionen zu verabschieden und Fotos der Solidarität (gerne in Arbeitskleidung) zu senden.

E-Mail der Gewerkschaft The Courier: unioncourier6@gmail.com und zur Weiterleitung an info@mlpd.de

Hier gibt es den Aufruf seiner Gewerkschaft auf Deutsch