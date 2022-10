Kampf gegen Mobbing

Ein Teilerfolg vor Gericht - ein großer Erfolg der Solidarität

Am 4. Oktober fand vor dem Düsseldorfer Landesarbeitsgericht der letzte Prozess zwischen dem "Kulturkindergarten" und Beate J. aus Wuppertal statt. Zum dritten Mal versammelten sich dort Unterstützerinnen und Unterstützer mit Plakaten, Gedichten und Redebeiträgen zu einer Kundgebung. Was war passiert? Beate wurde im Dezember 2019 nach körperlicher und psychischer Gewalt durch die Einrichtungsleiterin von den Geschäftsführen Hr. Nieder ("Proviel") und Hr. Heiß ("Alte Feuerwache") grundlos gekündigt. Die Vorfälle sollten vertuscht werden und die Täterin geschützt. Eine fortschrittliche, kritische Kollegin dagegen wollte man loswerden. Wie eine Verbrecherin wurde Beate J. aus der Einrichtung entfernt und sollte via Unterlassungsklage zum Schweigen gebracht werden. Aber das ließ sich Beate J. und ihr Solidaritätsteam nicht bieten!

Korrespondenz aus Wuppertal