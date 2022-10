Fragwürdige „Gaspreisbremse“

Insgesamt sind 66 Milliarden € Entlastungen für Verbraucher vorgesehen, so schreiben die Medien. 5 Milliarden Euro sollen die Übernahme der Abschlagszahlungen für Dezember ausmachen, 61 Milliarden € die „Gaspreisbremse“ von März 2023 bis April 2024.

Rechnen wir einmal nach. Es gibt in Deutschland ca. 30 Millionen Personen, die Gas als Heizenergie nutzen. 66 Milliarden € würde bedeuten, dass jede Person im Schnitt über 2000 € Unterstützung erhalten würde. In einem Zwei-Personenhaushalt wären es 4000 €, in einem Vierpersonenhaushalt 8000 €. Welcher Verbraucher zahlt selbst nach den Steigerungen so hohe Heizkosten? Solche gibt es sicherlich – aber es dürfte eine kleine Minderheit sein. Die Frage ist, wo dieses Geld tatsächlich hingehen soll. Auffallend ist, dass bei den 66 Milliarden € auch die sogenannten „kleineren Unternehmen“ enthalten sind, also die, die nicht zu den Gasgroßverbrauchern gehören.

Ich habe einmal meine Gasrechnung angesehen und meine Entlastung überprüft. Ich zahlte bisher als Gas-Bestandskunde 5,8 Cent pro Kilowattstunde. Die Vonovia als Vermieter hat angekündigt, dass sich diese Preise erhöhen werden und hat die Abschlagszahlung mehr als verdoppelt um 85 € im Monat auf 159 €. Auch bei einer Verdopplung liege ich immer noch unter den zwölf Cent je Kilowattstunde, ab der es ab März 2023 eine staatliche Unterstützung gibt. Die Gas-Kommission geht in ihren Berechnungen einfach von Neuverträgen aus. Hier liegt der Gaspreis bei 20-30 Cent, je nach Berechnung. Bei Neuverträgen sind die Gaspreise durchschnittlich etwa doppelt so hoch wie bei Bestandskunden. Es gibt sicherlich einen nicht unerheblichen Teil von Menschen, die neue Verträge abschließen mussten. Die überwältigende Mehrheit der Gasverbraucherinnen und -verbraucher sind aber Bestandskunden, die also bei Gaspreisen von zwischen 10 und 15 Cent liegen dürften. Die Ersparnis läge dann bei maximal 3 Cent pro Kilowattstunde, in einem Vier-Personen „Durchschnittshaushalt“ bei 600 Euro. Für die Monate Januar und Februar gibt es überhaupt keine Gaspreisbremse, obwohl das die heizintensivsten Monate sind.

In meinem Zwei-Personen-Haushalt wäre es also so, dass ich gerade mal eine Abschlagszahlung für den Dezember 2022 nicht zahlen müsste, bei verdoppelten Heizkostenvorauszahlungen. Ich bekäme also maximal 159 € Zuschuss. Und ich sollte eigentlich rein rechnerisch 4000 € Entlastung bekommen, wenn das Geld halbwegs gleichmäßig aufgeteilt wäre. Natürlich muss man beachten, dass es weitere Preissteigerungen geben kann, zunächst jedenfalls ist das für die meisten Gasverbraucher, die arbeitenden Menschen, eine Mogelpackung.

25 Milliarden € sind zusätzlich für die großen Gasverbraucher der Industrie reserviert. Sie erhalten aber nicht erst am 1. März eine Unterstützung, sondern schon am 1. Januar. Ihre Preise werden auch schon bei sieben Cent gedeckelt wird, nicht erst bei zwölf Cent pro Kilowattstunde. Dafür werden bei der großen Industrie „nur“ 70 % des Verbrauchs des Vorjahres bezuschusst. Diese Betriebe haben aber bereits 20-25 % Gas eingespart. Das ist natürlich durch Rationalisierungsmaßnahmen in der Industrie einfacher als als Mieter, wo einem nur bleibt, das Thermostat niedriger zu stellen. Sie können also fast den gesamten aktuellen Verbrauch auf sieben Cent pro Kilowattstunde begrenzen. Der Clou daran ist, dass sie auch nicht benötigtes Gas in diesem Rahmen für sieben Cent beziehen und weiterverkaufen können zu einem höheren Preis und sich da noch eine goldene Nase verdienen können.

Worüber die Kommission kein Wort verliert, ist, wohin das Geld eigentlich geht. Und das kommt auch in der reformistischen Kritik kaum vor, wo nur auf die „Villenbesitzer“ mit dem Finger gezeigt wird. Es sind ja immerhin 91 Milliarden €, die einfach irgendwelche Energiekonzerne in den Rachen geworfen bekommen. Es wird auf der Welt nicht wesentlich weniger Gas produziert als vor dem Ukrainekrieg. Hier werden einfach Raubprofite in gigantischer Milliardenhöhe auf Kosten der Gesellschaft gemacht. Die Gaspreisbremse garantiert diese Raubprofite und sorgt dafür, dass wir sie alle früher oder später als versteckte Staatsschulden abbezahlen müssen.