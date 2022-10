Frauen protestieren gegen Völkermord an den Hazara

Dutzende von Frauen aus der afghanischen Minderheit der Hazara protestierten am Samstag in der Hauptstadt, nachdem am Vortag bei einem Selbstmordattentat mindestens 35 Menschen getötet worden waren - zumeist junge Frauen aus dieser Volksgruppe. Ein Bombenleger sprengte sich am Freitag in einem Studiensaal in Kabul in die Luft, als hunderte von Schülern im Dasht-e-Barchi-Viertel der Stadt Tests zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen für die Universität absolvierten.

Das westliche Viertel ist eine überwiegend schiitische muslimische Enklave und die Heimat der Minderheitengemeinschaft der Hazara - einer historisch unterdrückten Gruppe, die in den letzten Jahren Ziel einiger der brutalsten Anschläge in Afghanistan war. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 20 Menschen getötet, doch die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan geht von mindestens 35 Toten und weiteren 82 Verletzten aus.

Am Samstag skandierten etwa 50 Frauen "Stoppt den Völkermord an den Hazara, es ist kein Verbrechen, Schiit zu sein", als sie an einem Krankenhaus in Dasht-e-Barchi vorbeimarschierten, wo mehrere Opfer des Anschlags behandelt wurden. Die wütenden Demonstrantinnen trugen schwarze Hidschabs und Kopftücher und trugen Transparente mit der Aufschrift: "Hört auf, Hazaras zu töten", berichtete ein AFP-Korrespondent. Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, der Selbstmordattentäter habe sich in der Frauenabteilung der nach Geschlechtern getrennten Halle in die Luft gesprengt.

"Der gestrige Anschlag richtete sich gegen die Hazaras und Hazara-Mädchen", sagte die 19-jährige Demonstrantin Farzana Ahmadi gegenüber AFP. "Wir fordern ein Ende dieses Völkermordes. Wir haben den Protest organisiert, um unsere Rechte einzufordern." Später versammelten sich die Demonstranten vor dem Krankenhaus und skandierten Slogans, während Dutzende schwer bewaffneter Taliban, von denen einige Panzerfäuste trugen, Wache hielten.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im vergangenen August sind Frauenproteste riskant geworden: Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen, und Kundgebungen wurden von Taliban-Kräften aufgelöst, die in die Luft schossen. Keine Gruppe hat sich zu dem Anschlag vom Freitag auf das Kaaj Higher Educational Centre bekannt. Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) betrachtet Schiiten jedoch als Ketzer und hat sich zu früheren Anschlägen in der Region bekannt, die sich gegen Mädchen, Schulen und Moscheen richteten.