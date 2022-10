Chaos bei der Neuveranlagung der Grundsteuer

Es geht um die Neubewertung meiner Eigentumswohnung. Der jetzt ermittelte Grundstückswert wird ab dem 1. Januar 2025 neu verwandt. Dazu solle bis zum 31. Oktober 2022 die Erklärung elektronisch beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden.

Nachdem auf Anhieb die Erstellung des Datenblattes nicht mögliche war, wandte ich mich an meine Nachbarn und Bekannten. Auch sie hatten den Ehrgeiz wie ich. Doch wir mussten gemeinsam feststellen, dass das nicht so einfach ging. Mehrmals bin ich gescheitert und habe zig Stunden am PC verbracht, um diese Herausforderung anzunehmen. Nun haben wir uns die Formulare zur schriftlichen Erstellung vom Finanzamt schicken lassen – was auf einmal entgegen der Vorgabe möglich war.

Es hat sich mittlerweile in unserem „Plattenbau“ eine gute internationale Gemeinschaft gebildet, die sich gegenseitig informiert sowie auch offen politisch erklärt, dass mit diesen neu erfassten Daten unter Umständen der Kriegsvorbereitung zu einem Dritten Weltkrieg gedient wird.

Mittlerweile sind in Baden-Württemberg nur ein Drittel der verlangten Erklärungen beim Finanzamt eingereicht worden. Der Bundes-Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der massenhaften Proteste in Aussicht gestellt, dass der Abgabetermin um mehrere Monate hinausgeschoben wird. Geplant ist jetzt der Januar 2023.