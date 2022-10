Generalstreik und historische Mobilisierung des öffentlichen Bildungswesens

Eine kämpferische und historische Demonstration von 50.000 Lehrkräften, Studenten und Beschäftigten der verschiedenen Zweige des öffentlichen Bildungswesens, die von der Universität zum Palast der Legislative marschierten, krönten am 6.10. eine Etappe dieses großen Kampfes. Er dauert seit mehr als zwei Monaten an. Sein Ziel ist es, einen größeren Haushalt zu erreichen, während die jährliche Haushaltsverantwortung behandelt wird. Der Kampf wendet sich gegen die sogenannte "Bildungsumwandlung", eine neue reaktionäre Bildungsreform, die sich an den Mandaten internationaler Organisationen orientiert und gegen die Unterdrückung von Lehrkräften der Sekundarstufe.

Diese Kämpfe wurden von den Lehramtsstudenten initiiert und schlossen die IPA (Sekundarschullehrer), Lehrer und Sozialpädagogen mit ein. 27 der 33 Zentren im ganzen Land wurden besetzt, dauerhaft geräumt und neu besetzt. Die Lehrkräfte der UDELAR (öffentliche Universität), die in der ADUR zusammengeschlossen sind, übernahmen den Staffelstab und unterzeichneten nicht die Gehaltsvereinbarung, die die opportunistischen Führer der in der COFE und FENAPES zusammengeschlossenen staatlichen Gewerkschaften der Sekundarschullehrer unterzeichnet hatten. Sie akzeptierten das dritte Jahr mit einer Gehaltskürzung.

Der Kampf von ADUR hat es geschafft, den Kampf der Studenten und Beamten der Universität durch die Universitätsgewerkschaft voranzutreiben, was zu den Mobilisierungen, den Besetzungen der Fakultäten mit der Schließung von Gebäuden und dem Zugang zu virtuellen Plattformen und dem Universitätsstreik führte, der seit 20 Jahren nicht mehr stattgefunden hatte.

Angesichts dieser Situation traten FENAPES, AFUTU (Universidad de Trabajo) und CES (Coordinadora de Estudiantes de Secundaria) ebenfalls in den Generalstreik, und zwar grundsätzlich vom 4. bis zum 7.10. In den kommenden Versammlungen der jeweiligen Gewerkschaften und Innungen wird die Situation bewertet und es werden Maßnahmen zur Fortsetzung des Kampfes beschlossen. Die ADES Montevideo (Sekundarschullehrer) hat bereits beschlossen, den Streik bis zum 10.11. fortzusetzen.

In diesem Rahmen großer Kämpfe gegen die rechte und ultrarechte Regierung und ihre Politik der Anpassung, der Lohn- und Rentenkürzungen und der verstärkten Unterdrückung der Arbeiter- und Volksbewegung, in dem auch ein erfolgreicher 24-stündiger Generalstreik der Pit-CNT am 15. September stattfand, fand dieser historische Marsch zur Verteidigung des öffentlichen Bildungswesens statt, bei dem diese historische Losung laut und deutlich zu hören war: Alle zum Generalstreik, damit sie sehen, dass dieses Volk seine Meinung nicht ändert, kämpfen und für Bildung kämpfen, populär!!!!

Die Redaktion von La Verdad