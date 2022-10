Am Wochenende beteiligten sich in Whitstable an der südostenglischen Küste in der Grafschaft Kent rund 2.000 Menschen an einem Protest gegen den privaten Wasserkonzern Southern Water, der in der Region für das Abwasser und das Bereitstellen des Trinkwassers zuständig. Die Demonstranten beschuldigen den Konzern, systematisch die Umwelt durch ungeklärtes Abwasser zu vergiften. Am Strand von Tankerton, einem Vorort von Whitstable, wurden Teile des Strandes mit Bändern abgesteckt, um das Ausmass der Vergiftung aufzuzeigen. Der Konzern wurde bereits mehrfach zu Schadenersatzzahlungen verurteilt, ohne dass sich viel geändert hätte.