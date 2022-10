Kein Geld für die Nachzahlung - Strom abgestellt!

Sie konnte die von Eon erhobene Nachzahlung nicht begleichen, das Jobcenter hatte aber den Betrag übernommen. Auf Nachfrage von Frau Nix in Kalenderwoche 37 stellte sich heraus, dass das Jobcenter auch die von Eon erhobene Wiederanschlussgebühr beglichen hatte. Aber weder war Eon telefonisch für das Jobcenter zu erreichen, noch wurde der Strom wieder angestellt. In der vergangenen Woche vermeldete das Jobcenter, es habe endlich jemanden bei Eon gesprochen, diese würden jetzt einen weiteren Betrag von 105 Euro fordern. Da Frau Nix dieses Geld nicht hat, hat das Jobcenter auch das beglichen – aber Frau Nix hat nach wie vor keinen Strom.

Wir protestieren entschieden dagegen, dass Frau Nix ohne Strom von einer lebensnotwendigen Versorgung abgeschnitten ist. Sie sitzt im Dunkeln, kann weder Waschmaschine, Kühlschrank noch Telefon betreiben, hat kein heißes Wasser usw. Die Unverfrorenheit, mit der Eon hier vorgeht, straft die momentan in den Medien bemühten Beteuerungen, dass „niemand im Kalten sitzen wird“ Lügen. Oder ist es damit doch nicht so weit her, wenn es sich „nur um kleine Leute“ handelt?

Die fortschrittliche Montagsdemonstrationsbewegung ist seit 2004 gegen die ungerechten Hartz-IV-Gesetze aktiv und wird diesen Fall weiter bekannt machen.