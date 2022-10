Kumpel-für-Auf-Treffen zur Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Das Treffen findet am Dienstag, dem 25. Oktober 2022, um 18:30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße statt.

In der Einladung heißt es: "Dieses Mal haben wir zwei Schwerpunkte: Erstens Teilnahme und Mobilisierung zum Ausflug für die ganze Familie zum Boßeln (Straßenkegeln) in Bottrop. Zweitens die Auswertung vom Hugo-Hauer-Café beim Volksparkfest in Marl und weitere Mobilisierung zur Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Thüringen/Deutschland.

Als weitere Verantwortung für die 3.Internationale Bergarbeiterkonferenz haben wir die Vorbereitung und Leitung der Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Außerdem sammeln wir Spenden und werden Konferenzteilnehmer vor Ort mit betreuen. Auch alle anderen Beiträge und Initiativen sind herzlich willkommen. Hier wird jede und jeder mit ihren und seinen Fähigkeiten und Ideen gebraucht! Weiterer Termin am 15. November um 18:30 Uhr. Die Treffen finden unter Corona-Schutz statt."