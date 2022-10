Liverpool-Hafenarbeiter erneut im Streik

Am Montag gab es im pakistanischen Swat Tal einen Terrorangriff auf zwei Schulbusse, bei dem ein Fahrer getötet und mehrere Schüler verletzt wurden. Dies war nur der letzte von mehreren Terroranschlägen in der Region. Dieser führte nun zu Massenprotesten in der Region mit mehreren Tausend Beteiligten darunter viele Schülerinnen, Schüler und Studierende. In Nishat Chowk gingen 15.000 auf die Straße, sie werfen der Regierung vor, nicht genügend gegen das Erstarken der Taliban zu unternehmen und die Bevölkerung nicht zu unterstützen. Der Anschlag diese Woche erfolgte einen Tag nach dem Jahrestag des Anschlags auf die damals 12-jährige Schülerin Malala Yousafzai 2012, heute Friedensnobelpreisträgerin.