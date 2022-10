Nosrat Taymoorzaden: „Die Revolte im Iran dauert inzwischen die vierte Woche an“

Die Revolte im Iran dauert inzwischen die vierte Woche an. ...

Nach dem Aufruf der verschiedenen Lehrer-Verbände am 4. und 10. Oktober zu streiken, waren fast alle Schulen geschlossen und Schülerinnen haben ohne Kopftuch in vielen Städten mit Parolen wie: „Jin, Jian, Aazadi – Frauen, Leben, Freiheit“ und: „Nieder mit der Diktatur“ demonstriert. ...

In den 43 Jahren der islamistischen Konterrevolution gab es keine solche landesweite Protestbewegung. Ende 2017 flauten die Proteste nach zehn Tage ab, weil die Arbeiterklasse fehlte. 2019 wurden die Proteste nach eine Woche blutig niedergeschlagen, wobei über 1500 Protestierende getötet wurden. ...

Ob auf der Straße, in den Universitäten oder Schulen hört man die Parolen: „Nieder mit Diktator“, „Jin, Jian, Azadi – Frau, Leben, Freiheit“, „Brot, Arbeit, Freiheit, Rätebewegung“ und: „Nieder mit Unterdrücker - ob König oder Führer“. ... Es sind nicht nur unabhängige Arbeiterorganisationen, die mit ihren Aufrufen die Revolte unterstützen, sondern Erdöl-Arbeiter, Arbeiterinnen und Arbeiter der Rohrzucker-Fabrik in Haft Tepe und LKW-Fahrer, die drohen, in den Streik zu treten.

Trotz all dieser Brutalitäten gehen die Aufstände mit großen Schritte weiter nach vorne. ...

Wenn es uns gelingt, das Regime mit einer Revolution zu stürzen und nicht zuzulassen, dass die Imperialisten eine sogenannte „bunte Revolution“ inszenieren, dann sind wir in der Lage, die gesamte geopolitische Lage im Nahen Osten zu Gunsten der Revolution, zu Gunsten der Arbeiterklasse und besonderes zu Gunsten der Frauen zu ändern und den politischen Islam zu vernichten.

