Schau hinter die Kulissen!

Reminder: Herbststudienfreizeit vom REBELL

Man kann noch so viel bürgerliche Erklärvideos auf YouTube gucken - und doch erklären sie einem nicht, was die tieferen Ursachen vom Krieg in der Ukraine, von Umweltzerstörung, Sexismus, Mobbing, usw. sind. Das müssen wir uns selbst erkämpfen!

Jugendverband REBELL