So arbeiten die internationalen Brigadistinnen und Brigadisten

Hallo Bergleute, Bergarbeiterfrauen, hallo Freundinnen und Freunde der Bergleute, im Infobrief 3 haben wir euch schon über das erfolgreiche Treffen der Internationalen Koordinierungsgruppe und einige seiner Ergebnisse, vor allem zur Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, informiert.

Heute wollen wir euch weiter informieren. Die Internationale Koordinierungsgruppe vereinheitlichte sich darauf, wie wichtig die internationalen Brigadisten und Brigadistinnen sind und will dafür breit mobilisieren. Überlegungen sind, dass sie für 7-14 Tage vor der Konferenz mobilisiert werden. Prinzipien der Brigadisten der internationalen Bergarbeiterkonferenz sind: „Dem Volke dienen, die Internationale Bergarbeiterkoordinierung nach Kräften unterstützen“, Vertrauen auf die eigene Kraft und die Initiative und Schöpferkraft der Massen. Unsere stärkste Waffe ist die Überzeugung.

Selbstorganisation und Selbstfinanzierung heißt:

Sparsam und bescheiden mit dem Geld umgehen Werben für die finanzielle Unterstützung durch die Massen Keine Ausgaben ohne Einnahme! Strikt die finanzielle Unabhängigkeit wahren! Wir arbeiten demokratisch, überparteilich und gleichberechtigt und wir setzen diszipliniert die gefassten Beschlüsse um. Unsere Aktivität ist selbstlos, uneigennützig und ohne jede Bezahlung oder Entschädigung! Die 3 Säulen der Konferenz: Generalversammlung der internationalen Bergarbeiterdelegationen als beschlussfassendes Organ

Foren und Kulturveranstaltungen zur Beteiligung der Bergarbeiter, Einbeziehung und Stützen auf die Massen in allen Teilen Wir setzen uns ein für die Vereinigung der kämpferischen und klassenkämpferischen Kräfte der Bergarbeiter der Welt.

Werbt in euren Ländern für die Mitarbeit in den internationalen Brigaden und meldet die Teilnehmer möglichst auch bis Ende Januar an. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei uns!

Im Original auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung