Steigender Arbeitshetze die richtige Antwort geben!

Das gleichzeitige Anlaufen des GLC 254, des Elektroautos EQE und der AMG-Varianten der C-Klasse auf derselben Montagelinie im 66-Sekunden-Takt – während gleichzeitig noch das GLC Coupe 253 und das Elektroauto EQC auf derselben Linie laufen – sorgt für chaotischer Zustände in der Montagehalle 9.

Gleichzeitig wurden 150 Kollegen aus der Halle rausversetzt, für den Aufbau der dritten Schicht in Halle 93. Jetzt haben beide Hallen zu wenig Personal und es wird täglich überall Personal angelernt, zum Löcher stopfen: Tagesverleihungen, Leiharbeiter, Ferienjobber, Azubis. Das ist äußerst anstrengend und sorgt spontan in der Stammbelegschaft für Gedanken, wie den, den Job ganz an den Nagel zu hängen; andere Branchen suchen dringend Personal und zahlen teilweise besser.

Es gab auch schon Unmutsbekundungen, in dem sich eine halbe Meisterei kollektiv krankgemeldet hat … .

Aber das hilft uns ja alles auf Dauer nicht weiter. Wenn wir eine Senkung der Bandgeschwindigkeit und genügend Personal haben wollen, dann müssen wir uns das selbst erkämpfen den Widerstand organisieren, die Arbeit niederlegen. Das ist die Sprache, die der Vorstand versteht. Dafür müssen uns aber beraten und zusammenschließen, zum Beispiel in Pausenversammlungen.