VW Wolfsburg

Verehrtes Management, wir können rechnen!

Seit Mai 2022 werden Kolleginnen und Kollegen bei VW Wolfsburg unrechtmäßig Gelder abgezogen. Was ist der Hintergrund? Der Staat hat offensichtlich die Kurzarbeitergelder nachgeprüft, und am Standort Wolfsburg wurde Mehrarbeit während der Kurzarbeit gemacht – das will der Staat nun zurück. Mehrarbeit wurde aber von VW einberufen, außerdem wird im Rahmen der normalen Arbeitszeit schon mehrere Stunden Mehrarbeit in der Woche eingebracht. Auch das wurde nun wieder abgezogen. Welcher Kollege kann denn etwas für das Arbeitssystem? Und haben die Manager in Wolfsburg vielleicht gedacht, sie kommen damit durch? Erinnert das nicht an den Dieselskandal? Die Abzüge gehen von 300 bis 7000 Euro, die Lohnabrechnungen dazu sind unverständlich und bis zu sieben Seiten lang.

Korrespondenz