Virologe Karagiannidis: Jeder zweite Corona-positive Intensivpatient wird wegen Covid-19 behandelt

Am 13. Oktober beteiligten sich in Großbritannien wieder rund 115.000 Briefträger, Paketboten und Sortierer bei Royal Mail an einem 24-Stunden-Streik. Die war der erste Tag von geplanten 19 Tagen, die für die Vorweihnachtszeit mit dem größten Brief- und Paketaufkommen im Jahr geplant sind. Die Streikenden, organisiert in der Gewerkschaft CWU, fordern höhere Löhne und Verzicht auf das Programm, die Arbeitsbedingungen besonders bei Neueingestellten zu verschlechtern. so soll z.B. die Arbeitszeit verlängert und Arbeitsplätze gestrichen werden. Aktuell kündigt das Unternehmen die Streichung von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen an. Royal Mail, ursprünglich staatlich, wurde 2011 privatisiert und ist ein weltweit agierender Logistikkonzern.