Europa / Türkei

Wichtige Arbeiterkämpfe in Europa / Große Arbeiterkundgebung gestern auch in Istanbul

Beim derzeitigen Aufschwung von Arbeiterkämpfen in Europa steht Frankreich im Mittelpunkt. Hier haben sich dem Streik der Arbeiter der Raffinerien auch Belegschaften von Atomkraftwerken angeschlossen. Die Streiks haben sich ausgeweitet und verschärft. Für den morgigen Dienstag hat die Gewerkschaft CGT den "nationalen Streik" - eine Stufe unter dem Generalstreik - ausgerufen. Hier wollen sich auch die Eisenbahner und die Kolleginnen und Kollegen der Metro anschließen. An dem "nationalen Streik" wird auch eine Delegation der MLPD teilnehmen. Vorangegangen waren Arbeiterkämpfe in anderen Ländern Europas, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo es große Streiks gegeben hatte. Hier hatten am 15. Oktober 115.000 Arbeiterinnen und Arbeiter der Royal Mail am ersten von geplanten 19 Streiktagen die Arbeit niedergelegt. Eine bemerkenswerte Entwicklung nehmen auch die Arbeiterkämpfe in der Türkei: Hier fand gestern eine große Arbeiterkundgebung in Istanbul statt - wohl gemerkt: unter den Bedingungen des Faschismus in der Türkei! Dazu erreichte die Rote Fahne Redaktion die folgende Korrespondenz:

Von Korrespondenz / Rote Fahne Redaktion