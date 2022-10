Faschistische Drohungen

Wieder Hakenkreuze in den Wupperorten - Jetzt gemeinsam handeln!

Am Freitag, den 7. Oktober, wurden erneut faschistische Schmierereien in den Wupperorten entdeckt, dieses Mal bei der Baustelle an der Wülfingstraße und damit in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Fritz Ullmann, langjähriger Antifaschist am Runden Tisch gegen Rechts, Vorstandsmitglied des Linken Forum (LF) und ehemaliger Stadtverordneter.

Pressemitteilung Linkes Forum (LF)