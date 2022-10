Xi Jinping forciert imperialistische Politik Chinas

Das neuimperialistische China ist wirtschaftlich bereits zu einer Supermacht geworden, strebt danach, dies auch politisch und militärisch zu werden und die USA im Kampf um die führende imperialistische Macht der Welt auszustechen.

Zur Stabilisierung der chinesischen kapitalistischen Wirtschaft gehören auch Maßnahmen, um den Binnenkonsum in China zu stärken. So will Xi China unabhängiger von Exporten machen. Das steht aber auf tönernen Füßen, denn eine riesige Immobilienblase droht zu platzen. Mit dem Traum vom Eigenheim und spekulativen Wertsteigerungen wurden viele Chinesen gelockt, ihr Geld in Immobilien anzulegen. Die Masse der Chinesen wird nicht einfach mehr Geld ausgeben: Auch in China ist die Inflation gestiegen, wenn auch nicht so stark, und die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten in den Städten ist auf knapp 20% hochgeschnellt. Die Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft sinken.

Die Berichterstattung über den Parteitag in den deutschen Medien ist von massivem Antikommunismus geprägt. Ständig wird Xi mit Mao verglichen und behauptet, die von Xi aufgehobene Begrenzung auf zwei Amtszeiten für den Staatspräsidenten sei wegen Mao eingeführt worden. Mao war aber auch nur 10 Jahre Vorsitzender der Volksregierung bzw. Volksrepublik. Seine Autorität gründete nicht auf fragwürdigen Maßnahmen, sondern weil unter seiner Führung die Revolution gelang, Hunderte Millionen Chinesen aus Knechtschaft, Elend, Kolonialherrschaft und Unterdrückung befreit wurden.