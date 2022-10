Erklärung der Stadtgruppe Essen von Kumpel für AUF

41 tote Kumpel sind eine Anklage an das Erdogan-Regime!

41 Bergarbeiter kamen am 15. Oktober bei einer Grubengasexplosion in einer Kohlezeche des staatlichen türkischen Steinkohleunternehmens (TTK) in Bartın an der Schwarzmeerküste ums Leben.