Offener Brief der VVN-BdA Chemnitz

Mit dem Abrissbagger gegen antifaschistische Erinnerungskultur

Am Ende eines langen Kampfes für eine würdige Gedenkstätte des antifaschistischen Widerstands bei Frankenberg / Sachsen rollen die Bagger und ebnen die KZ-Kommandantenvilla in Sachsenburg ein. Eines der ersten Konzentrationslager in Deutschland und prägende Ausbildungsstätte ungezählter Mörder wird mit Beschluss der Stadt Frankenberg entkernt.