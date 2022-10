AfD-Jugend nimmt Atombombe „für Deutschland“ in Programm auf

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel fürchten offensichtlich, dass so viel Offenheit abschreckend wirkt, und ließen durch einen Sprecher verlautbaren, „dass diese Forderung nicht ihrer Position entspricht.“ Ihr verteidigungspolitischer Sprecher, Rüdiger Lucassen, findet trotzdem, man „muss ernsthaft über die atomare Bewaffnung Deutschlands nachdenken“.

Der neue JA-Vorsitzende, der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck - übrigens im „Zivilleben“ ein sogar vom Bundeswehr-Geheimdienst „Militärischer Abschirmdienst“ [MAD] als „Extremist“ eingestufter Zeitsoldat - erklärte gegenüber Die Welt: „Wenn Deutschland innerhalb dieser Weltordnung im Verbund mit anderen europäischen Ländern mehr sein möchte als bloß Verhandlungsmasse fremder Hegemonialmächte, muss es aufrüsten“.

Natürlich dient die deutsche Atombombe nicht der Verteidigung durch Abschreckung, schon weil die Bundesrepublik sich seit Jahrzehnten unter dem atomaren Großmachtschutz der USA befindet. Gnauck ist da ganz offen und ehrlich: Die AfD will, in seinen Worten, „Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung“ (also: selbstbestimmt andere beherrschen und unterdrücken). Die deutsche A-Bombe wird somit gebraucht, um unabhängig von „Hegemonialmächten“ wie den USA, selbst andere Völker nuklear erpressen zu können. Die „Junge Alternative“ als Nachwuchs-Anwalt des nach zwei Weltkriegen verhassten deutschen Imperialismus, drängt die Partei hier auf Linie der aggressivsten deutschen Monopole: Wer imperialistische Herrschaft ausüben will, der muss die Neuaufteilung der Welt wagen. Da ist es nur folgerichtig, dem eigenen, daraus abgeleiteten Führungsanspruch mit nuklearer Massenvernichtungskompetenz Nachdruck verleihen zu wollen.