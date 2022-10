Arzt bei Einsatz vor Krankenhaus getötet

Darunter ein Arzt, der gerade Verletzte behandelte, ein 18-jähriger Teenager sowie ein Baby, das an Tränengas erstickte. Am Freitag, den 14. Oktober, wurde der palästinensische Arzt und Widerstandskämpfer Abdullah Abu Al Teen (43) von israelischen Besatzungssoldatinnen und -soldaten per Kopfschuss getötet, als er versuchte, während eines israelischen Militärüberfalls auf das Flüchtlingslager Jenin Verletzte zu behandeln.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde Al Teen, Vater von drei Kindern, während seiner Dienstzeit von israelischen Soldaten vor seinem Krankenhaus angeschossen, während er Verwundete behandelte. Ein weiterer 20-jähriger Palästinenser, Mateen Dabaya, wurde bei demselben Militärüberfall auf das Lager durch einen israelischen Kopfschuss getötet. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie die israelischen Streitkräfte auf die Sanitäter schossen, die Verletzte zu retten versuchten. Mehrere Rettungskräfte wurden dadurch verletzt.



