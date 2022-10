Einladung zur Aktionseinheit am Umweltkampftag, 12. November

Aufstehen gegen drohende Umweltkatastrophe!

Mit dem Verweis auf die Weiterführung des Kriegs in der Ukraine wird derzeit jede umweltpolitische Schandtat in Kauf genommen. Dabei steht die Welt bezüglich der Vernichtung unserer Lebensgrundlagen bereits am Abgrund!

Von Umweltgewerkschaft e. V., Gruppe Bergkamen-Kamen-Lünen