Besucht uns auf der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober

In den Städten Malden und Haverhill im US-Bundesstaat Massachusetts traten am Montag insgesamt 1.500 Lehrerinnen und Lehrer und Schulassistenten an High Schools in den Streik. An vielen Schulen unterstützen auch Schüler die streikenden Lehrer. Denn die schlechte Bezahlung in den beiden Gemeinden führt dazu, dass Lehrer in andere Bezirke abwandern und die Unterbesetzung weiter ansteigt. Seit Monaten verhandelten die Lehrerverbände mit den Gemeinden, deren Angebote liegen aber weit unter der derzeitigen Inflationsrate von über 8 Prozent. Streikposten vor Schulen riefen “1, 2, 3, 4, students are who we’re fighting for; 5, 6, 7, 8, a fair contract cannot wait.”