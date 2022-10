"Die Menschen könnten gut und respektvoll miteinander leben!"

Wir verteilen das MLPD-Flugblatt "Atomkrieg droht - verstärkt den Protest - aber fortschrittlich und antifaschistisch!"

Der Kollege möchte es nicht, aber er will diskutieren: "Das bringt doch alles nichts; wir können nichts ändern. Das ist alles gewollt und und von oben gemacht. Da stecken die Interessen der Reichen dahinter und die Parteien, die bei uns an der Regierung sind, kannst du vergessen. Den Scholz kannst du vergessen!"

Soweit sind wir uns einig und ich meine: Das ist der Kapitalismus, in dem es um den Profit der Konzerne geht. Und die bürgerlichen Parteien vertreten deren Interesse. Man muss dem Übel an die Wurzel gehen und selbst aktiv werden, gemeinsam können die Arbeiter etwas erreichen."

Er: "Ja, aber ich habe nach der Arbeit keine Kraft mehr; man schaut dann, dass man seine kleine Welt mit der Familie organisieren und am Laufen halten kann..."

Ich spreche über die Raffineriearbeiter in Frankreich: "Die streiken und kämpfen um ihre Interessen und für die Zukunft ihrer Kinder, nehmen Unbequemlichkeiten in Kauf und legen sich mit Monopolen und Staat an, gehen ein Risiko ein!"

Er nicKt: "Das stimmt. Und eigentlich ist in dieser Welt alles vorhanden, dass die Menschen gut und respektvoll miteinander leben können."

Ich: "Genau; nur die Monopole stehen dem im Wege und die Arbeiter müssen sich dagegen zusammenschließen."

Er ist nachdenklich geworden und das Gespräch hat uns beiden gut gefallen. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte sein.