Die Selenskyj-Regierung propagiert, die Menschen sollen sich für einen Atomkrieg „bereit machen“

Ein Übergang (des Ukrainekriegs) in einen Dritten Weltkrieg ist in jedem Fall möglich ist. Es ist so, dass die Imperialisten wie immer versuchen, fremde Hände für ihre Interessen kämpfen zu lassen. Dasselbe gilt für Russland: In den pro-russischen Marionetten“republiken“ des Donbass wurde bereits fast die gesamte männliche Bevölkerung im Alter von 18 bis 60 Jahren mobilisiert und an die Front geschickt. Infolgedessen kämpfen die einen Werktätigen der Ukraine gegen die anderen Werktätigen der Ukraine für die Interessen der Imperialisten. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass das Putin-Regime in erster Linie versucht, neue Kämpfer in solchen nationalen Republiken Russlands wie Burjatien (in Sibirien) oder Dagestan (im Kaukasus) zu rekrutieren.

Ein Teil der Arbeiterklasse und der breiten Massen in der Ukraine ist sich der Gefahr einer weiteren militärischen Eskalation bis hin zum Weltkrieg sehr bewusst. Der massive Beschuss der Ukraine am 10. Oktober zeigt, dass dies durchaus möglich ist. Andererseits wird von nicht wenigen Werktätigen sogar eine Bedrohung mit dem Einsatz von Atomwaffen als fast unausweichlich empfunden, umso mehr, als unsere offizielle Propaganda dazu aufruft, „sich bereit zu machen und keine Angst zu haben“. Und sie verspricht, dass die NATO als Antwort einen massiven Schlag gegen Russland führen wird, und dass dies „richtig und gut“ sei.

Viele Vertreter der Arbeiterklasse werden sich jedoch zunehmend bewusst, dass man gegen den Krieg kämpfen muss. Viele von ihnen verstehen das bisher nur als einen Kampf gegen die russische Aggression, aber das richtige Verständnis nimmt allmählich zu.

Wir propagieren weiterhin aktiv den Klassenstandpunkt und die Klassenanalyse, die vor allem darin besteht, dass dieser Krieg von beiden Seiten aus imperialistisch ist. Das ist natürlich nicht einfach.