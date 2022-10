Die siebte Welle der Pandemie und die weltweite Krise des kapitalistischen Gesundheitswesens

Am 11. Oktober lag die 7-Tage-Inzidenz (sie wird berechnet auf 100.000 Einwohner) bei 883,4 – Stand 18. Oktober ist sie wieder auf 687,5 zurückgegangen. Bedeutend angestiegen ist jedoch die Zahl der Todesfälle mit 885 in der 41. Kalenderwoche. Die 7-Tage-Inzidenz für die Krankenhaus-Aufnahmen von Covid-Patienten liegt relativ konstant bei 12.

Das Elend der bürgerlichen Statistik – auf PCR Test bestehen!

Diese Bundesregierung ist nicht einmal in der Lage, die Zahlen richtig zu erfassen. Experten schätzen die wirkliche Zahl der Infizierten drei Mal höher ein. Mit ein Grund dafür ist, dass in vielen Fällen auf PCR-Tests verzichtet wird, nur diese aber in die offizielle Statistik eingehen. Deswegen rate ich dringend jedem Betroffenen, auf einen PCR-Test zu bestehen: Sonst gibt es weder einen Genesenen-Nachweis, noch wäre eine Anerkennung als Long-Covid-Betroffener möglich, sollte dieser Fall eintreten. Bei mindestens jedem zehnten Infizierten ausgehen muss. Auch die doch relativ simple Unterscheidung, ob ein Corona-positiver Patient wegen dieser Erkrankung im Krankenhaus liegt oder wegen einer anderen Diagnose aufgenommen werden musste, scheitert weiterhin am Unvermögen der Gesundheitsbürokratie.

Verschärfung der Lage in Krankenhäusern und Praxen

Unbestreitbare Tatsache ist jedoch, dass sich auch viele Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen einer Covid-Infektion krank melden müssen, dass also Personal hinten und vorne fehlt, in vielen Kliniken schon wieder die Betten auf dem Gang stehen und planbare Operationen verschoben werden müssen. Das alles lässt die Ampel-Koalition genauso kalt wie die am gegenwärtigen Desaster beteiligten Unions-Parteien. Die faschistoide AfD fischt im tiefen Sumpf der Corona-Leugner. Ganz im Gegenteil arbeiten diese Geschäftsführer der herrschenden Monopole an einer neuen „Gesundheitsreform“, der 600 von 1200 Kliniken in Deutschland zum Opfer fallen sollen. Diese Leute tragen auch alle mit Verantwortung für die gegenwärtige Entwicklung, wurden doch die kostenlosen Tests weitgehend gestrichen, die Pflicht für FFP2-Masken auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und Fernverkehrszüge eingedämmt. Dieser Kurs wurde von den Spitzenverbänden der Monopole so diktiert. Ihnen geht es in der Weltwirtschaftskrise und in ihrem Weltwirtschaftskrieg um Maximalprofite – ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen.

Zweifelhafter Versuch der Umdeutung in eine Endemie

Dafür wird einfach von bürgerlichen Politikern und „Experten“ geschwurbelt, es gäbe jetzt keine Pandemie mehr, sondern eine Endemie, also eine auf immer und ewig chronische, aber kontrollierbare Viruskrankheit, vergleichbar der Virusgrippe. Eine Stimmung unter Teilen der Bevölkerung, jetzt müsse es doch einmal gut sein mit Corona, wurde so bewusst angeheizt, anstatt sachlich aufzuklären und die gebotenen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Wir sind gespannt auf die Erklärung, warum in diesem Winter dann wieder die Fenster der kaum beheizten Klassenzimmer zum Lüften aufgerissen werden, weil immer noch keine Luftfilter eingebaut worden. Dem allgemein verordneten „Frieren für die Ukraine“ wird so noch die Krone aufgesetzt.

Die Impfstoffe müssen verbessert werden!

Während einer Kururlaubswoche im Ferienpark Plauer See fand dort eine interessante Veranstaltung zu diesem Thema mit zwei der Autoren des Buches „Covid 19 – neuartig, gefährlich, besiegbar“ statt. Zu Recht kritisch diskutiert wurden die gegenwärtig verfügbaren Impfstoffe, die Regierenden sehen darin ja das Allheilmittel, das angeblich andere Maßnahmen überflüssig macht. Nach wie vor haben die Impfungen einen hohen Schutz gegen schwere und tödliche Verläufe, aber von einer „sterilen Immunität“ (also Schutz vor Ansteckung durch Sars-CoV2) sind diese Impfstoffe meilenweit entfernt. Sie sind im Wesentlichen gegen die Spike-Proteine des Virus entwickelt worden, diese mutieren aber am schnellsten und haben bereits auch eine eigenständige pathogene Wirkung, lösen Entzündungen in den Gefäßen und überschießende Immunreaktion aus.

Man findet deswegen schwere Nebenwirkungen wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) nach den Impfungen zwar viel seltener wie nach einer Infektion, aber immer noch bezogen auf die hunderte Millionen von Impfungen zu hohe Anzahl. Die Forderung im Buch, dass wirksamere und nebenwirkungsärmere Impfstoffe mit Hochdruck entwickelt werden müssen, ohne Rücksicht auf das Patentrecht und auf Kosten der Imperialisten für alle Menschen dieser Welt, wurde von den Teilnehmern sehr begrüßt. Impfstoffkonzerne wie Pfizer haben lediglich ihre Maximalprofite im Auge und würden am liebsten noch Jahrzehnte an immer wieder neu angepassten und ständig wiederholten Impfungen verdienen. Allein an diesem Beispiel zeigt sich bereits, dass die kapitalistische Profitwirtschaft auch weltweit zu einer chronischen Krise des Gesundheitswesens wird, die sich mit den anderen Krisen verbindet und zum Bestandteil der offenen Weltkrise geworden ist.

Vierte Impfung für viele sinnvoll

Während in Deutschland noch die Virusvariante BA5 nominiert, gegen die jetzt ein angepasster Impfstoff ausgeliefert wurde, schicken sich in Singapur und Indien neue Virusvarianten mit noch höherer Infektiosität und noch höherer Resistenz gegen die aktuellen Impfstoffe an, bald auch weltweit das Infektionsgeschehen zu dominieren. Weiterhin sinnvoll ist die Empfehlung der ständigen Kommission, dass über 60-jährige bzw. auch jüngere Menschen mit schwerwiegenden chronischen Erkrankungen oder Beschäftigte im Gesundheitswesen sich die vierte Impfung geben lassen, sofern sie keine wesentlichen Probleme bei den vorausgegangenen Formen hatten. Ein ausreichender Abstand zu vorausgegangenen Impfungen oder einer Infektion ist einzuhalten. Auch sollten Infizierte mit erhöhten Risiken darauf bestehen, dass sie zügig das Medikament Paxlovid bekommen, sofern keine Kontraindikationen vorliegen. Auch die übrigen Empfehlungen zur Frühtherapie im oben genannten Buch haben sich bewährt, wobei eine wissenschaftliche Erforschung der Frühtherapie dringend zu fordern ist, die bisher unterlassen wurde, weil es sich um natürliche oder nicht mehr patentgeschützte Präparate handelt. Die Teilnehmer der Veranstaltung waren sich einig, dass der Vertrieb der 4. Auflage des Buches bzw. der Update-Broschüre auf die 3. Auflage verbunden werden muss mit dem Kampf um Gesundheitsschutz als Bestandteil der allgemeinen Proteste gegen Staat und Monopole!

Der Ursprung des Virus ist immer noch nicht aufgeklärt, die nachgewiesenen besorgniserregenden Fakten über Forschungen an Viren in den Speziallabors der Imperialisten verdeutlichen auf jeden Fall, dass angesichts der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs nicht nur die atomaren Waffen verboten und vernichtet werden müssen, sondern auch alle biologischen und chemischen Waffen! Das erfordert den aktiven Widerstand einer weltweiten Einheitsfront gegen Imperialismus und Krieg!

