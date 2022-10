Diese Kriminellen waren und sind Generaldirektoren von Bergwerken!

Der Betreiber der Mine in Amasra, wo aufgrund gröbster Missachtung von Sicherheitsbestimmungen mindestens 41 Bergarbeiter starben, ist das staatliche Unternehmen TKK. Der Generaldirektor Karim Eroglu leitete die Mine Kozlu, als dort 2013 bei einem Unglück acht Bergarbeiter ums Leben kamen. Eroglu wurde für seine Mitverantwortung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Diese wurde später in eine Geldstrafe umgewandelt. Einige Jahre später wurde er mit der Ernennung zum Generaldirektor der TKK großzügig entschädigt. Auch der Generaldirektor des für die Mine in Soma verantwortlichen Unternehmens erhielt zwar eine Haftstrafe, wurde aber frühzeitig wieder entlassen. In Soma wurden 2014 301Arbeiter getötet. Am Samstag fanden in mehreren türkischen Großstädten Demonstrationen und Kundgebungen statt. Niemand glaubt Erdogan, dass er für lückenlose Aufklärung sorgen wird. Das fordert die türkische Arbeiter- und Volksbdewegung mit Nachdruck.