Faschistisches Höckelager in der AfD formiert sich mit "Debatten.Netzwerk"

Das Gebilde nennt sich „Debatten-Netzwerk Idearium“. Rund 100 Teilnehmer hatte die erste Veranstaltung in der Gaststätte „Mittelpunkt der Erde“ in Berlin-Hoppegarten, einem berüchtigten Treffpunkt der AfD und Raum faschistischer Rockkonzerte. Der angeblich "aufgelöste" faschistische Flügel in der AfD hat damit neue Strukturen geschaffen. An dem Gründungstreffen nahmen „als Gast“ der Faschist Höcke, die „Jungen Alternativen Brandenburg“ und der faschistische „Jungeuropa-Verlag“ teil.

Als Strohmann von Höcke fungiert der ehemalige Zeitsoldat der Bundeswehr, Thorsten Weiß. Er sitzt seit 2016 für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus und ist seit November 2021 stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion. Weiß bewertete die Veranstaltung: „Über 100 Parteifreunde kamen zusammen, um über den 'Heißen Herbst' und was dieser für Deutschland und die AfD bedeutet, zu diskutieren“. Ausgemachtes Ziel ist, die Proteste gegen die Politik der Regierung in das faschistische Fahrwasser zu bringen. Ein sogenanntes „Filmkunstkollektiv“ verbreitet mit dem Faschisten Höcke über den Nachrichtenkanal „Telegramm“ Berichte, Videos und eine „Protestkarte“ im Internet. Sie schreiben: „Das Filmkunstkollektiv liefert seit zwei Jahren mit professionellen Filmkameras und Photographen aufwändige Dokumentationen, Videos und Photos von den Protesten und aus dem Widerstand. Wir sind vorne mit dabei und zeigen das, was die Mainstreammedien um jeden Preis verschweigen wollen: die Schönheit des Widerstands“.

Über PayPal wird zu Spenden für die faschistischen Umtriebe aufgerufen, der Antifaschismus ist ausgemachter Feind des „Ideariums“. Null Toleranz gegenüber Faschisten und Querfrontstrategie bei den Protesten gegen Kriegskurs und Regierungspolitik! Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!