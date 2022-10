Film "Eisenbahner im Widerstand"

Extra dazu angereist war auch eine Gruppe französischer Eisenbahngewerkschafter.

Der erste Teil des Filmes beginnt damit, wie nach den Märzwahlen 1933 unter Hitler 2.000 bewaffnete Arbeiter unter Führung des Eisenbahners Molt in den Wäldern um Stuttgart lagen, um die Nazis aus der Stadt zu jagen. Der letzte Teil beinhaltet unter anderem, wie tschechische Eisenbahner gegen Kriegsende Todeszüge mit KZ-Häftlingen, die zur Ermordung transportiert werden sollten, blockierten und die Häftlinge befreiten und mit Hilfe der Bevölkerung versogten.

Sehenswert in der SWR Mediathek oder am 11. und 18.11.2022 um 13.32 Uhr in der Serie "Eisenbahnromantik" des SWR - Fernsehen.