Flugblatt der MLPD zu den Massenkämpfen im Iran erschienen

Die Ermordung von Mahsa Amini am 18. September war der Auslöser eines Volksaufstands, der sich zu einer revolutionären Gärung entwickelt hat. Die Massen sind vereint in der Bewegung zur Abschaffung des verhassten faschistischen Mullah-Regimes. Mit ungeheurem Mut bis zur Todesverachtung kämpfen sie gegen die iranischen Sicherheitskräfte.

Die Massen kämpfen gegen die Herrscher eines hochaggressiven neuimperialistischen Staates. Ihr Kampf ist das richtige Signal inmitten einer tiefen Krise des imperialistischen Weltsystems. Von März 2021 bis März 2022 gab es 4000 Arbeiterkämpfe, in industriellen Sektoren wie Öl, Gas, Petrochemie, in den Stahlbetrieben, von den Zuckerrohrarbeitern bei Haft Tapeh bis zu Lkw-Fahrern, Krankenschwestern und Lehrern. Die Arbeiter, besonders der Petrochemie, bilden das Herz des Volksaufstands. Das ist sehr bedeutsam, weil sie dem Kampf Rückgrat und eine positive Perspektive geben.

Wir kritisieren die Heuchelei der Bundesregierung, die von einer „feministischen Außenpolitik“ faselt, aber den Abbruch der Beziehungen zum faschistischen Regime im Iran verweigert. Iranische revolutionäre Organisationen betonen völlig berechtigt die Notwendigkeit des Aufbaus einer starken, fest verankerten revolutionären Partei. Die MLPD ist die revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland. Sie ist internationalistisch und auch die richtige politische Heimat für Revolutionäre aus dem Iran, die dauerhaft in Deutschland leben. Sie bezieht ihre unverbrüchliche Solidarität auch darauf, ihre Erfahrungen im Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei neuen Typs zur Verfügung zu stellen. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR steht für die Organisierung weltweiter Solidarität, die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung der Revolutionäre und für die Bewusstseinsbildung über Faschismus und Imperialismus.

Nieder mit der faschistischen Mullah-Diktatur!

Es lebe der Kampf der iranischen Massen für Freiheit, Demokratie und Brot! Für eine antifaschistisch-demokratische Revolution mit sozialistischer Perspektive!

Freilassung aller politischen Gefangenen!

Für Frieden, Freiheit, echten Sozialismus!

Vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution!

Hoch die internationale Solidarität! Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch!

Nieder mit dem Faschismus!

Es lebe der echte Sozialismus!

Hier das gestaltete Flugblatt

Die Demonstration beginnt morgen, am 22. Oktober 2022, um 15 Uhr an der Siegessäule in Berlin-Tiergarten.