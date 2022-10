Fünftägiger Streik der GDL beginnt

Die GDL fordert den Abschluss eines Tarifvertrages auf dem Niveau des Flächentarifvertrags der GDL. Es geht um höhere Löhne, bessere Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen, persönliche Planungssicherheit. Der Kern ist, dass die GDL künftig nicht nur für die SBS, sondern für den gesamten SWEG-Konzern mit seinen 1.800 Mitarbeitern einen Tarifvertrag aushandeln möchte. Die SBS-Tochter betreibt die Strecken im Stuttgarter Netz und im Neckartal.

Zum Skandal und der politischen Dimension des Tarifkonfliktes schreibt die GDL: „Nach persönlichen Interventionen des Geschäftsführers Tobias Harms und des Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Lahl (und Amtschef im Gesundheits- und Sozialministerium von BaWü), streikwillige Beschäftigte vom Arbeitskampf abzuhalten, in einem Brief an die GDL mit der deutlichen Ansage: „Wir wollen die GDL nicht in unserem Mutterkonzern“ hat der Aufsichtsrat nun entschieden, die SBS – obwohl schriftlich zugesagt – wegen der Arbeitskämpfe der eigenen Mitarbeiter nicht zu kaufen. GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky: 'Es ist ein Skandal höchster Güte, wenn ein Unternehmen das gesetzlich verankerte Streikrecht mit solch perfiden Mitteln angreift.' Und: 'Wir lassen uns von all dem nicht einschüchtern. Das haben die Eisenbahner bei der Urabstimmung mit einer mehr als 95-prozentigen Zustimmung zu weiteren Arbeitskämpfen bewiesen.'"

Die GDL braucht unsere Solidarität!

Für ein vollständiges und allseitiges gesetzlichen Streikrecht!

Sie ruft am 21. Oktober 12 Uhr in Stuttgart, Lautenschlagerstraße zur Demonstration und abschließender Kundgebung hinter dem Landtag im Oberen Schlossgarten mit dem GDL-Bundesvorsitzenden Claus Weselsky auf. Rote Fahne News wird morgen berichten.

Alle Zitate aus Pressemitteilung der GDL vom 19.10.

www.gdl.de