Gewaltiger Immobilienkredit für Christian Lindner

Der Regierung Melonis gehören außer ihrer faschistischen Partei Fratelli d'Italia die faschistische Lega Matteo Salvinis sowie die faschistoide Forza Italia an. Die Fratelli stellen in der neuen Regierung neun Minister. Unter anderem besetzen sie das Justizministerium mit dem ehemaligen Anti-Korruptions-Staatsanwalt Carlo Nordio sowie das Verteidigungsministerium mit dem Meloni-Vertrauten Guido Crosetto. Dieser versprach nach der Vereidigung eine Regierung, die "zuallererst" für Italien arbeiten werde. So nationalistisch tönte auch Meloni selbst beim Amtseid. An die Meloni-Partei geht auch das Familienministerium. Hier übernimmt Eugenia Roccella, die als Gegnerin gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und als Abtreibungsgegnerin gilt.