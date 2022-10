Internationalismus Live-Veranstaltung zum Iran verschoben!

Dazu ruft eine große Bandbreite an iranischen Organisationen auf: Von revolutionären bis hin zu bürgerlichen Kräften! (Mehr dazu hier.)

Das findet die volle Unterstützung der MLPD, weshalb die Veranstaltung Internationalismus Live auf Montag, 24. Oktober verschoben wurde. So wird vielen Interessierten die Teilnahme an beidem ermöglicht! Beginn ist 18 Uhr, Einlass: 17.30 – der Ort - Kulturbunker in Köln-Mülheim, Berliner Straße 20 - bleibt unverändert!

So kommt man zur Veranstaltung im Kulturbunker Köln-Mülheim:

Mit RE 1, RB 48, S6 oder S11 zum Bahnhof Köln-Mülheim, von da mit Bus 151 und 152 Richtung Wiener Platz und weiter bis zur Haltestelle „Schützenhofstraße“, fast direkt am Bunker.

Mit RE 5, RE 6 oder anderen Linien zum Bahnhof Köln-Deutz, von dort mit U-Bahn Linie 4 Richtung Schlebusch bis Haltestelle Von-Sparr-Straße.

Mit dem PKW auf der A3 bis zur Ausfahrt Köln-Mülheim; Parken in den Straßen um den Kulturbunker/Berliner Straße. Park-Einschränkungen beachten!



In Kürze erscheint ein aktualisierter Flyer!