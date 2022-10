Pressemitteilung

Kurzfristig organisiert: Außerordentliche Montagsaktion Zollernalb

Kurzfristig hat die Montagsaktion Zollernalb beschlossen, am kommenden Montag, dem 24. Oktober 2022, von 17 Uhr bis 18 Uhr in Albstadt-Ebingen am Bürgerturm bei den Xingels eine Kundgebung mit offenem Mikrofon durchzuführen.

Montagsaktion Zollernalb