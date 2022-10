Machtvolle Großdemonstration und Kampf um die Richtung der revolutionären Gärung im Iran

Es waren sehr viel junge Frauen dabei, viele Jugendliche, aber auch breite Schichten der ganzen Bevölkerung. Die Stimmung war wütend, aber zugleich auch optimistisch-revolutionär mit viel Gesang, Parolen und Trommeln. Für viele Teilnehmer war diese Demo die erste politische Aktivität. .

Vertreter der monarchistischen Richtung verteilen Flaggen

Die Zusammensetzung der Demo war vielschichtig – so gab es viele Teilnehmer der monarchistischen Richtung, die aus dem Exil den Schah unterstützen. Diese verteilten im Vorfeld massenhaft Flaggen umsonst an Teilnehmer der Demo. Mutmaßlich haben sie auch die Demonstration organisiert und finanziert. Das war für die Delegation der MLPD im Vorfeld nicht ersichtlich. Eine Unterstützung des Schahs hat nichts mit dem iranischen Kampf der Arbeiterklasse und der Volksmassen zu tun! Von Genossinnen und Genossen aus dem Iran wissen wir, dass diese monarchistische Richtung versucht, die Hegemonie über die Solidaritätsbewegung im Ausland zu bekommen, weil ihnen das im Iran nicht gelingt.

Hotspot der MLPD

Die MLPD war mit einem Hotspot mitten drin auf der Demo als einzige sichtbare politische Kraft aus Deutschland. „Die MLPD ist immer da“, bemerkte ein iranischer Kollege anerkennend. 3000 Flugblätter "Solidarität mit dem Freiheitskampf der iranischen Arbeiterklasse und der Volksmassen“, übersetzt auf Farsi, wurden gerne genommen und auch gelesen. Viele bedankten sich bei der MLPD für die Unterstützung. Aber es geht um einen gemeinsamen Kampf! Joachim Griesbaum sprach als Vertreter der ICOR Europa am offenen Mikrofon. Kein revolutionärer Kampf in einem anderen Land darf alleine stehen. Die Arbeiterklasse tritt europaweit auf den Plan. Auch im Iran ist die Arbeiterklasse das Herz der revolutionären Gärung. Wir interviewten Teilnehmer am offenen Mikrofon und hielten kurze Beiträge und riefen Parolen. Dafür gab es viel Applaus und Zustimmung, und wir konnten dadurch viele für unsere Literatur interessieren.

Schwerpunkt auf dem breiten Literaturverkauf war genau richtig

28 Exemplare der Broschüre „Über die Entwicklung der neuimperialistischen Länder“, davon 21 auf Farsi, wurden verkauft in Verbindung damit, sich über den Iran als neuimperialistisches Land bewusst zu werden. Wie man in so einem Land die revolutionäre Gärung höherentwickelt und, dass dazu die führende Rolle der Arbeiterklasse entscheidend ist, war oft Diskussionsgegenstand. Auch der erste Teil des Buches „Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'“ wurde acht Mal verkauft auf Farsi. Mit 43 verkauften Exemplaren des Parteiprogramms der MLPD, davon 36 übersetzt auf Farsi, führten wir in vielen Gesprächen die Auseinandersetzung, sich auch in der revolutionären Partei MLPD in einem imperialistischen Kernland in Deutschland zu organisieren. Viele Teilnehmer kannten uns auch schon von der Zusammenarbeit in den einzelnen Städten. Einige bekannten sich als Sozialisten oder Kommunisten, sind aber noch nicht organisiert. Die Masse der Teilnehmer war offen für die Auseinandersetzung um eine sozialistische Perspektive. Einige Demoteilnehmer gaben uns allerdings auch die Flugblätter zurück, weil sie antikommunistisch beeinflusst waren, besonders die Schah-Anhänger. Ein Manko war, dass die Broschüre zu den „Unvergänglichen Erfolgen im Aufbau des Sozialismus“ zwar angeboten aber nicht verkauft wurde obwohl sie auf Farsi übersetzt vorhanden war.

Diskussion vertiefen auf der morgigen Veranstaltung

Auch der Jugendverband REBELL nahm klar und sichtbar Stellung und gewann viele Jugendliche dafür, in Kontakt zu bleiben mit dem Jugendverband und sich im revolutionären Jugendverband in Deutschland zu organisieren. Im Zug auf der Hin- und Rückfahrt wurde tiefgehender diskutiert. Ein iranischer Kurde vertrat, dass sie erstmal die Diktatur stürzen und er dann froh wären europäische Verhältnisse zu haben. Auf halbem Wege stehen zu bleiben, ist aber ein opportunistischer Einfluss, diskutierten wir solidarisch.

Wir freuen uns daher, diese Fragen zu vertiefen auf der morgigen Veranstaltung, für die wir viele Menschen eingeladen haben!

Internationalismus Live - Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime

Literatur der MLPD auf Farsi

