Leserbrief

Mercedes + 20 Prozent Effizienz – Aber IG Metall fordert 8 Prozent und eskaliert?

„Mercedes + 20 Prozent Effizienz.“ „IG Metall fordert 8 Prozent und eskaliert.“ Als ich diese zwei Schlagzeilen am Donnerstag früh, 13. Oktober, in der Zeitung las, wurde die Milch in meinem Kaffee (beinahe) sauer.

Korrespondenz aus Gärtringen